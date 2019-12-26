Украинцы отдают государству в виде налогов половину своих доходов

Более половины граждан Украины (51,3%) недооценивают сумму налогов, которую они платят за государственные услуги.

Большинство (28,6%) считают, что работники отдают на обеспечение функций около четверти своих доходов. Еще 14,6% считают, что содержание государства составляет около трети доходов. Лишь 7,9% правильно отметили, что украинские работники платят около половины своих доходов на содержание государства. Такие данные социологического опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии с 1 по 12 декабря 2019 года, сообщает проект «Цена государства» на своей странице в Facebook.

Именно 50% является той частью доходов, которую большинство украинских работников платят на содержание государства. Такие расчеты приводит Центр социально-экономических исследований CASE Украина на базе действующих ставок налогов на труд и потребление (ЕСВ, НДФЛ, военный сбор, НДС, акцизные и таможенные сборы).

«Большинство налогов взимаются незаметно для самого плательщика — в этом и есть главная причина недооценки объема уплаченных налогов. Несмотря на то, что налоги в бюджет перечисляют продавцы, работодатели, производители подакцизных товаров и импортеры, конечным плательщиком всех налогов все равно являются работник и покупатель. Налоги или включены в цену конечного товара или вычитаются из заработной платы», – отметил исполнительный директор CASE Украина Дмитрий Боярчук.

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