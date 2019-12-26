Адвокат по делу Шеремета показал полную расшифровку текста разговора Юлии Кузьменко

Адвокат Владислав Добош, который защищает в суде подозреваемую по делу убийства Павла Шеремета Юлию Кузьменко, опубликовал полную версию разговора своей подзащитной с «лицом Т».

О его содержании шла речь во время брифинга МВД по расследованию убийства журналиста Шеремета. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Добоша в Facebook.

“На брифинге МВД, а затем и в суде был публично открыт разговор Юлии Кузьменко с лицом Т, в которой говорится о (военной — ред) Марусе Зверобой, где якобы Юля что-то страшное планирует против Маруси и ее детей! А теперь внимание, расшифровка разговора с контекстом, в котором об этом говорилось. И пусть мне кто-то скажет, что это не политическое дело и не расправа”, — написал адвокат.

Ранее адвокат утверждал, что следствие исказило слова Юлии Кузьменко по поводу Зверобой. По его мнению, в разговоре речь шла о том, что новая власть ищет сакральную жертву и о том, как общество это воспринимает.

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