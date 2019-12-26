Нейробиолог из США назвал самый эффективный способ продлить жизнь

Марк Маттсон из Университета Джона Хопкинса назвал прерывистое голодание одним из самых эффективных способов продлить жизнь.

Ученый провел систематический обзор научных публикаций, посвященных влиянию временного голодания на организм человека и животных. Этот тип диеты делится на две категории: ежедневное питание, ограниченное периодом 6-8 часов, и еженедельное голодание в течение пяти дней (диета 5:2), после которого следует двухдневный умеренный прием пищи.

Множество экспериментов с участием животных и людей показывает, что такое ограничение в еде поддерживает здоровье клеток и адаптирует их к периодам дефицита пищи через переключение метаболизма. В том случае клетки расходуют энергию, запасенную в виде углеводов, и переходят на медленное сжигание жира. В результате улучшается регуляция сахара в крови, повышается устойчивость к стрессу и подавляется воспаление.

Диета также снижает артериальное давление, уровень липидов в крови и частоту сердечных сокращений в покое. Одно из исследований, проведенное с участием сотни женщин с лишним весом, показало, что те, кто придерживался схемы 5:2, не только потеряли вес, но и улучшили показатели чувствительности к инсулину и сократили объем висцерального жира. Другая научная работа продемонстрировала благотворное влияние голодания на умственные способности.

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