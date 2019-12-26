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Главная » Мир » Наука и Техника
13:01 26 Декабря 2019 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Японский спутник TSUBAME попал в Книгу рекордов Гиннесса

Экспериментальный спутник TSUBAME Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) был занесён в Книгу рекордов Гиннесса.

Экспериментальный спутник TSUBAME Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) был занесён в Книгу рекордов Гиннесса, как зафиксировавшей официальный рекорд нахождения космического аппарата на сверхнизкой орбите на высоте 167,4 км над поверхностью Земли во время своей миссии, проходившей с 23 декабря 2017 года по 1 октября 2019 года.

Миссия TSUBAME была посвящена демонстрации возможности нахождения космического аппарата на сверхнизкой околоземной орбите на высоте 200–300 км продолжительное время. Запуск спутника был произведён 23 декабря 2017 года с помощью ракеты-носителя H-IIA с космодрома Танэгасима.

Благодаря нахождению на сверхнизкой орбите спутник обеспечивал съёмку поверхности Земли с высоким разрешением, что позволяло получать более детальную информацию о нашей планете, чем если бы съёмка велась со спутника на более значительной высоте.

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