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Главная » Мир » Наука и Техника
18:08 26 Декабря 2019 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Ученые установили возраст гробницы Христа

Возраст гробницы, где якобы находилось тело Иисуса Христа, составляет около 1700 лет, она была построена через 300 лет после его смерти, выяснили ученые.

Неизвестно, находились ли в гробнице когда-либо останки Иисуса. Кроме того, существуют и другие версии о месте его захоронения, передает gazeta.ru.
Отмечается, что возраст гробницы был установлен при помощи оптического датирования – метода, который позволяет узнать, когда минерал (в данном случае – кварц, содержащийся в известняке, из которого изготовлено ложе Христа) последний раз находился на свету.

Датирование показало, что плита была изготовлена около 345 года н. э., вскоре после окончания правления римского императора Константина Великого, в зрелом возрасте обратившегося к христианству. Согласно легенде, гробницу в 327 году обнаружила мать Константина Елена и основала на этом месте храм Гроба Господня.

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Тэги: Ученые

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