В России судили двух офицеров МВД за изнасилование 23-летней коллеги

Бывшие высокопоставленные офицеры МВД получили от шести до семи лет лишения свободы по делу об изнасиловании дознавательницы в отделе полиции.

Закрытый процесс проходил в Кировском районном суде Уфы.

51-летний полковник полиции Эдуард Матвеев — бывший начальник отдела МВД по Уфимскому району Башкирии приговорен к семи годам лишения свободы. Столько же получил 50-летний полковник полиции Салават Галиев — бывший начальник отделения полиции по Кармаскалинскому району республики.

Бывший начальник отдела по вопросам миграции отдела МВД по Уфимскому району Башкирии Павел Яромчук осужден на шесть лет заключения.

Осужденные будут отбывать наказание в колонии общего режима.

Также суд обязал взыскать с них в пользу потерпевшей компенсацию морального вреда в размере трех миллионов рублей.

Прокурор просил для бывших полицейских от восьми до девяти лет в колонии.

Фигурантов признали виновными по статьям 131 УК РФ («Изнасилование, совершенное группой лиц») и 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц»), уточнили «Ленте.ру» в Следственном комитете России.

Как установлено следствием и судом, вечером 29 октября 2018 года 23-летняя дознаватель отдела МВД России по Уфимскому району подверглась нападению со стороны троих ее коллег.

Подсудимые виновными себя не признали и просили об оправдании. При этом следствие заявляло, что нашло следы изнасилования, проведя обыски и сложные экспертные исследования.

О преступлении стало известно 31 октября 2018 года, когда дознавательница обратилась в полицию. По данным следствия, трое полицейских были в нетрезвом состоянии на рабочем месте. Якобы по служебной необходимости они вызвали 23-летнюю сотрудницу, предложили ей выпить, после чего изнасиловали.

Офицеров сразу же арестовали и уволили. Потерпевшая также лишилась работы из-за распития алкоголя на службе.

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