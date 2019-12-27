Украинскую армию готовят к полному перемирию с 1 января

Министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что армия готовится к возможному полному перемирию с 1 января.

Об этом он сказал на брифинге, передает Интерфакс-Украина.

«Мы говорим о полном перемирии с 1 января. То есть мы сейчас готовимся к этому и будем работать…» — сказал министр.

Глава ведомства добавил, что были определены и обсуждаются в Трехсторонней контактной группе некие точки разведения, «где население может пересекать линию столкновения».

Министр пока отказался озвучить название новых точек.

«Для нас они уже известны, они нам полностью подходят, там нет рисков», — сказал он.

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