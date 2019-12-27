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Главная » Мир » Общество
08:59 27 Декабря 2019 Просмотров 1   КомментариевКомментарии

«Тайный Санта» отправил американке 37-килограммовый подарок

«Тайным Сантой» оказался основатель компании Microsoft Билл Гейтс.

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс в 2019 году снова принял участие в игре «Тайный Санта» на портале RedditGifts. На этот раз ему досталась 33-летняя Шелби из Мичигана. Гейтс отправил ей 37-килограммовую посылку с подарками.
Шелби рассказала об этом рождественском чуде на своем YouTube-канале и показала все праздничные подарки от одного из самых известных пользователей RеdditGifts.

Девушка получила наборы конструктора LEGO с Хогвартсом из «Гарри Поттера» и роботом R2D2 из «Звездных войн», несколько упаковок печенья, много сувениров на тему сериала «Твин Пикс» и другие подарки.

Гейтс также сделал пожертвование в фонд «Американская ассоциация сердца» в честь матери Шелби, которая умерла в марте 2019 года. Не забыл знаменитый «тайный Санта» и про кота американки.

Гейтс внимательно изучил страницы девушки в социальных сетях, поэтому выбрал подарки, которые ей понравились.

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Тэги: Билл Гейтс, Тайный Санта, подарки на рождество

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