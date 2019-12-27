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Главная » Мир » Общество
10:42 27 Декабря 2019 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

На борту упавшего в Казахстане самолета были украинцы

На борту самолета Fokker-100 авиакомпании Bek Air, который разбился под Алматы в Казахстане, находились четверо иностранцев, среди них — двое украинцев.

Все они выжили.

Как сообщает Интерфакс-Казахстан со ссылкой на Министерство внутренних дел страны, всего на борту самолета находилось пять членов экипажа и 93 пассажира. Среди последних есть иностранные граждане: два гражданина Украины, один гражданин Кыргызстана, один гражданин Китая. Остальные — граждане Казахстана.

В Комитете по ЧС МВД Казахстана сообщили имена иностранных граждан, которые находились на борту:

  • Юрий Сон и Яна Сон из Украины,
  • Маг Клыков из Кыргызстана,
  • Нурлан Маулина из Китая.

«Они живы», — заявил официальный представитель комитета Нурсултан Нурахметов, не уточнив их состояние.

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Тэги: авиакатастрофа

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