На борту упавшего в Казахстане самолета были украинцы
На борту самолета Fokker-100 авиакомпании Bek Air, который разбился под Алматы в Казахстане, находились четверо иностранцев, среди них — двое украинцев.
Все они выжили.
Как сообщает Интерфакс-Казахстан со ссылкой на Министерство внутренних дел страны, всего на борту самолета находилось пять членов экипажа и 93 пассажира. Среди последних есть иностранные граждане: два гражданина Украины, один гражданин Кыргызстана, один гражданин Китая. Остальные — граждане Казахстана.
В Комитете по ЧС МВД Казахстана сообщили имена иностранных граждан, которые находились на борту:
- Юрий Сон и Яна Сон из Украины,
- Маг Клыков из Кыргызстана,
- Нурлан Маулина из Китая.
«Они живы», — заявил официальный представитель комитета Нурсултан Нурахметов, не уточнив их состояние.
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Самолет казахстанской авиакомпании Bek Air с 95 пассажирами и пятью членами экипажа упал в пятницу за пределами аэропорта Алма-Аты.
Эта трагедия произошла вчера, 5 декабря, по непонятной пока причине произошла авария вертолета UН-60 Black Hawk в Америке.
Посольство РФ подтверждает, что среди членов экипажа самолета Ан-72 были российские граждане. На данный момент их личности уточняются.