Газета «Зеркало недели» выпустила последний номер
Газета «Зеркало недели», которая выходила с 1994 года, в пятницу выпустила последний номер.
«Отшелестели… Сегодня типография отпечатала последний номер еженедельника «Зеркало недели». Одна тысяча двести семьдесят пятый… Все объяснимо: «бумага» в мире умирает быстрее, чем журналистика в целом. Мы годами тянули жилы и дважды обматывали вокруг себя пояса, чтобы не закрывать бумажную версию. Сколько могли», – говорится в редакционной статье последнего номера газеты.
Он состоит из 57 колонок, среди авторов которых – бывший министр иностранных дел Павел Климкин, олигархи Виктор Пинчук и Константин Григоришин, руководители Генпрокуратуры во главе с Русланом Рябошапкой, архимандрит Кирилл Говорун, журналист Юрий Бутусов, известные политики, чиновники и эксперты.
Издание поблагодарило читателей и авторов и заявило, что продолжит работу в интернете по адресам zn.ua и dt.ua.
«Зеркало недели. Украина» (до 2009 года – «Зеркало недели») – общественно-политический еженедельник, издающийся в Киеве тиражем 57 тыс. экземпляров на украинском и русском языках. Газету в 1994 году основал Владимир Мостовой, который до 2011 года был ее главным редактором. После этого издание до сегодняшнего дня возглавляет его дочь – Юлия Мостовая.
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