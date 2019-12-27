Газета «Зеркало недели» выпустила последний номер

Газета «Зеркало недели», которая выходила с 1994 года, в пятницу выпустила последний номер.

«Отшелестели… Сегодня типография отпечатала последний номер еженедельника «Зеркало недели». Одна тысяча двести семьдесят пятый… Все объяснимо: «бумага» в мире умирает быстрее, чем журналистика в целом. Мы годами тянули жилы и дважды обматывали вокруг себя пояса, чтобы не закрывать бумажную версию. Сколько могли», – говорится в редакционной статье последнего номера газеты.

Он состоит из 57 колонок, среди авторов которых – бывший министр иностранных дел Павел Климкин, олигархи Виктор Пинчук и Константин Григоришин, руководители Генпрокуратуры во главе с Русланом Рябошапкой, архимандрит Кирилл Говорун, журналист Юрий Бутусов, известные политики, чиновники и эксперты.

Издание поблагодарило читателей и авторов и заявило, что продолжит работу в интернете по адресам zn.ua и dt.ua.

«Зеркало недели. Украина» (до 2009 года – «Зеркало недели») – общественно-политический еженедельник, издающийся в Киеве тиражем 57 тыс. экземпляров на украинском и русском языках. Газету в 1994 году основал Владимир Мостовой, который до 2011 года был ее главным редактором. После этого издание до сегодняшнего дня возглавляет его дочь – Юлия Мостовая.

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