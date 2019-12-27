Как оформить кредит за 15 минут, имея просрочки по займам?
Сегодня ни один человек не застрахован от финансового краха.
Поэтому не стоит осуждать людей за наличие просрочек по обязательным платежам. Ведь случиться может что угодно — увольнение с работы, потеря имущества, внезапная болезнь и т.д. По статистике, более половины населения Украины пользуется кредитами, и каждый пятый заемщик попадает в категорию неблагонадежных. Причиной этому является испорченная кредитная история, из-за которой взять новую ссуду становится проблематично. Как выйти из ситуации, если срочно нужны деньги, и где можно одолжить с просрочками по займам?
Как взять кредит с плохой кредитной историей?
Еще три года назад большинство потребителей прибегало к банковским кредитам. Чтобы их получить, нужно было собрать немалый пакет документов, полдня простоять в очереди и еще несколько суток провести в ожидании ответа. Если в резюме клиента присутствовали какие-либо «изъяны» (недостаточный кредитный рейтинг, возраст старше 55 лет, неофициальное трудоустройство и т.д.), шансы на одобрение сводились к нулю. Сейчас банки немного упростили процедуру и требования для выдачи займов. Однако даже при малейших просрочках здесь не стоит рассчитывать на финансовую помощь.
Если срочно нужны деньги, а кредитная история далека от совершенства, следует обратиться в микрофинансовые организации. МФО дают возможность взять кредит через интернет в течение 10-15 минут. Деньги поступают на банковскую карту после оформления онлайн-заявки. Все, что требуется от заемщика — паспорт и ИНН, а также соответствовать таким критериям:
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возраст от 18 до 70 лет (в некоторых компаниях нет ограничений максимального возраста);
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гражданство Украины и регистрация на ее территории.
Эти компании одобряют свыше 90% запросов и идут навстречу даже безработным и лицам, у которых несколько просроченных ссуд. Главное, чтобы их было не больше трех, а срок задолженности не превышал 90 дней. Здесь не важно, для чего клиент берет деньги. Поэтому с помощью заемных средств можно закрыть предыдущий договор и избежать начисления штрафных санкций.
Более того, воспользовавшись услугами МФО, появляется прекрасная возможность исправить кредитную историю и повысить рейтинг в УБКИ. Для этого необходимо лишь вовремя погашать онлайн-займ. Оценка пользователя будет автоматически улучшаться, поэтому в дальнейшем он сможет взять в долг крупную сумму даже в банке.
Что нужно для получения микрозайма?
Во-первых, необходимо определиться с выбором самой компании. У каждой МФО свои условия, акции, репутация и качество обслуживания. Наиболее удобно пользоваться онлайн-сервисами, которые работают круглосуточно. Тогда получить консультацию или непосредственно кредит можно в любое удобное время. Чтобы выбрать надежную организацию, стоит поинтересоваться наличием у нее документов на право деятельности и почитать отзывы пользователей на разных тематических сайтах.
Определившись с подходящей МФО, остается выполнить несколько простых действий:
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зарегистрироваться на ее официальном сайте;
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выбрать сумму и срок займа на кредитном калькуляторе;
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заполнить короткую анкету;
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верифицировать банковскую карточку;
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согласиться с условиями обработки персональных данных;
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ответить на звонок оператора.
Вся процедура занимает не более 15 минут, в течение которых средства обычно уже поступают на счет заявителя.
Теперь получить кредит с просрочками — не проблема. Главное — в дальнейшем ответственно подойти к долговым обязательствам и вовремя вносить оплату.
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