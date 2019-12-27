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Главная » Украина » Происшествия
16:23 27 Декабря 2019 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

СБУ вместе с НАБУ проводят обыски в администрации морских портов Украины

Следственные действия также проводят по месту жительства должностных лиц госпредприятия в Киеве, Одессе и Одесской области.

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины совместно с сотрудниками СБУ проводят обыски в государственном предприятии Администрация морских портов Украины. Об этом сообщает НАБУ в Facebook в пятницу, 27 декабря.

Обыски также проводят по месту жительства должностных лиц АМПУ в Киеве, Одессе и Одесской области.

Следственные действия санкционированы, сообщают детективы. По их данным, обыски проводятся в рамках расследования злоупотреблений чиновников при закупке строительных услуг для объектов морской инфраструктуры, в частности предоставление противоправных преференций иностранной компании.

Расследование осуществляют с весны 2019 года.

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Тэги: СБУ, порт, обыск, НАБУ, морские порты

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