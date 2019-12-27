У эмбрионов человека нашли признаки старения

Процессы старения начинаются еще в утробе, в первые недели жизни эмбриона.

Геронтолог Вадим Гладышев из Гарвардской медицинской школы и его коллеги построили график смертности людей в 19 странах с 1999 по 2015 годы. На кривой они обнаружили провал в 9 лет — реже всего люди умирают именно в этом возрасте.

Затем ученые построили отдельные графики смертности от разных заболеваний, в том числе возрастных — болезней сердца, дыхательных инфекций и рака. Графики выглядели так же, как и первый. Ученые предположили, что раз возрастные заболевания повышают риск смерти среди молодых людей и даже детей, значит и процесс старения начинается раньше, чем принято считать.

Чтобы проверить эту гипотезу, ученые решили измерить маркеры старости на внутриклеточном уровне. Они подсчитали, какое количество мутаций можно обнаружить в опухолях у людей разного возраста. Оказалось, что количество мутаций возрастало с самого начала жизни.

Согласно выводам ученых, организм начинает стареть с первых недель внутриутробного развития. Признаки биологического возраста накапливаются с самого начала жизни. На первых этапах развития человека отбор против унаследованных мутаций действует с максимальной силой, а затем снижается. В 9 лет уровень смертности низок, потому что отбор уже ослаб, а возрастные болезни еще не наступили.

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