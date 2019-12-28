Космонавты испекли печенье на МКС, но съесть его не разрешают

Команда космонавтов испекла печенье к праздникам прямо в космосе, но есть его не разрешают, ведь это не просто акт кулинарии, а целый научный опыт.

Команда космонавтов испекла печенье к праздникам прямо в космосе, но есть его не разрешают, ведь это не просто акт кулинарии, а целый научный опыт. Узнать, не подгорела ли выпечка и дошло ли тесто, можно будет только на Земле. Но не всё так плохо, отважным ребятам в скафандрах не придётся гипнотизировать своё печенье грустными взглядами, ведь заботливые земляне отсыпали им немного вкусняшек с собой.

Космонавты на МКС попробовали приготовить печенье в условиях микрогравитации в конце декабря 2019 года, пишет The Verge. Правда, сделанные сладости не достанутся бедным кулинарам — печенье придётся запечатать и отправить на Землю. Всё это нужно для того, чтобы протестировать новую космическую печь, которую отправили на корабль ещё в ноябре.

Цель эксперимента — узнать, можно ли запекать продукты в космосе. На Земле можно положить тесто в духовку, выставить таймер и понадеяться, что это сработает. Горячий воздух будет окружать еду со всех сторон, поэтому у неё есть все шансы пропечься. В космосе всё не так просто: жар не поднимается наверх, как на нашей планете, а ещё нет никаких гарантий, что кусочек теста, планирующий стать печенькой, останется на противне, он может просто улететь. Поэтому Zero G Oven (а именно так и называется эта космическая духовка), работает не как обычный духовой шкаф. Печь имеет цилиндрическую форму, а вся внутренняя поверхность выстлана нагревателями. Это позволит космическим вкусностям пропекаться равномерно. А чтобы печенье летало по всей духовке, тесто загружается в неё через специальный лоток, который удерживает ингредиенты внутри плотного мешочка. Приспособление сложное, но на что не пойдешь ради сладких домашних печенек?

Лука Пармитано, космонавт из Европейского Космического Агентства, попробовал себя в роли повара и рассказал о своих впечатлениях об эксперименте. Оказалось, что к новой кухонной технике у него претензий нет.

Печь очень и очень проста в использовании, и я думаю, она работает так, как и ожидалось, — рассказал мужчина.

А вот с готовкой всё оказалось не так уж и просто.

Мы испекли образцы, но нам понадобилось несколько попыток, чтобы понять, как долго нужно держать их в духовке.

Лука признался, что первые три печеньки вышли довольно рыхлыми, но вот последние две вышли симпатичными и коричневыми из-за шоколадной крошки. Но даже этих аппетитных малюток нельзя было попробовать. Космонавт рассказал, что печенья сейчас в морозильной камере ждут отправки на Землю, где над ними будут проведены нужные тесты.

Хорошо ещё, что тесто для печенья космонавтам доставили вместе с печью, а то пришлось бы совсем худо. Цель эксперимента, конечно же, заключалась не в том, чтобы помучить бедных космонавтов. Всё затевалось, чтобы узнать, смогут в будущем астронавты позволить себе маленькие домашние радости, пока они в космосе.

Пока неясно, получилась ли выпечка вкусной, но эти образцы, запертые в морозильной камере, на данный момент первые космические печеньки, которые увидят земляне. А чтобы эксперимент не показался слишком бесчеловечным, вместе с тестом и кулинарным оборудованием космонавтам доставили уже готовых вкусняшек.

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