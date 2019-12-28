Нацбанк закупит медицинское страхование своих сотрудников на 72 млн грн

Национальный банк решил потратить на медицинское страхование своих сотрудников 72 млн грн, и уже заявил о проведении соответствующего тендера.

На нем закупается 3,5 тыс. полисов добровольного медицинского страхования. От стандартных пакетов до элитных, вероятно для руководства НБУ и приближенных к ним лиц.

Такое вот распределение:

пакет «Классик» — для 2446 лиц;

пакет «Престиж» — для 940 лиц;

пакет «Элит» — для 100 лиц;

пакет «ВИП» — для 14 лиц.

Размер страховой суммы будет колебаться в зависимости от пакета — от 100 тыс. грн до 150 тыс. грн. Причем даже с лимитами на стоматологические услуги — плановые и внеплановые.

В системе госзакупок ProZorro уточняется, что заявки на участие в тендере от страховых компаний будут приниматься до 2 января 2020 года, а аукцион пройдет 7 февраля следующего года.

По всему видно, что застрахована будет большая часть персонала НБУ, общая численность которого на начало 2019 года достигала 4,7 тыс. грн. Руководство Национального банка любило рассказывать на каждом углу, что оно сокращает свой штат и численность персонала. Якобы в рамках экономии бюджета.

Однако, как показал отчет Счетной палаты за прошлый год, все это оказалось чистой манипуляцией. Поскольку, поувольняв людей (в основном за счет закрытия региональных теруправлений), НБУ в 2018 году увеличил расходы на персонал: месячный фонд оплаты труда вырос с 75,1 млн грн до 88,4 млн грн.

А все потому, что после увольнений руководство регулятора кинулось повышать оклады своим работникам. Их подняли в среднем на 15%.

А руководство Нацбанка ни в чем себе не отказывало в командировках — каталось бизнес-классом за государственный счет. Аудиторы СП привели пример с поездкой председателя Национального банка Якова Смолия и его заместителя Олега Чурия в декабре 2018 года по билету бизнес-класса стоимостью 107,1 тыс. грн каждый (в Пекин с пересадкой в Мюнхене).

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