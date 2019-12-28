Мусульмане раскритиковали Салаха за празднование Рождества

Нападающий сборной Египта и английского «Ливерпуля» Мохамед Салах 25 декабря в своем Instagram выставил фото, на котором он вместе с семьей празднует Рождество.

Мусульманские поклонники Мо сразу же отреагировали на это фото, оставив более 51 тысячи негативных комментариев.

«Празднование Рождества – это грех. Я очень удивлен, увидев тебя перед елкой. Карим Бензема тоже мусульманин и он не праздновал. Что же, желаю тебе счастливого Рождества!» – написал один из фанов.

«Мохамед, знаешь ли ты, что празднуешь утверждение, что у Аллаха был сын, который родился сегодня? Ты сошел с ума?» – написал другой.

«Вы когда-нибудь видели, чтобы иудей или христианин праздновали мусульманские праздники? Нет, это за пределами их веры. И Рождество не исламский праздник», – написал еще один.

Были и те, которые поддержали Салаха, но их поддержка утонула в море негатива.

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