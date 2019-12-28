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Главная » Мир » Экономика
09:21 28 Декабря 2019 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В России нашли способ достроить «Северный поток 2»

Газопровод «Северный поток 2» может быть достроен российским судном «Академик Черский» – в таком случае он будет запущен до конца 2020 года.

Газопровод «Северный поток 2» будет запущен до конца 2020 года. Он может быть достроен судном «Академик Черский», заявил министр энергетики России Александр Новак в пятницу, 27 декабря. Однако «понадобится некоторое время» на дополнительную подготовку судна, подчеркнул он.

По данным сайта Marine Traffic, «Академик Черский» сейчас находится в порту Находки в Приморском крае. Ему понадобится не меньше месяца, чтобы прибыть к месту укладки труб», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что строительство «Северного потока 2» приостановится на несколько месяцев из-за того, что российские корабли не смогут укладывать трубы вместо швейцарской компании Allseas.

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Тэги: Россия, Северный поток 2

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