Названы главные этапы реформы «Укрзалізниці»

В следующем году компания откажется от регионального управления, которое предполагает наличие филиалов в регионах.

Согласно реформе Укрзализныци, компания будет разделена на три части и подготовлена к частичной приватизации, сообщил глава госпредприятия Евгений Кравцов в субботу, 28 декабря, пишет пресс-центр УЗ.

В компании будет создано три вертикали – пассажирская, инфраструктурная, грузовая. Также предусмотрено создать порядок их взаимодействия и технического обслуживания.

Кравцов говорит, что в следующем году компания откажется от регионального управления, которое предполагает наличие филиалов – региональных железных дорог.

А пассажирские перевозки переведут на систему заказов.

«Ключевое отличие такой системы от существующей — механизм, согласно которому организатор перевозок будет заказывать их у перевозчиков с гарантией компенсации стоимости курсирования поезда. Это позволит избавиться кросс-субсидирования пассажирских перевозок за счет грузовых», — объяснил Кравцов.

Кроме этого, в УЗ хотят внедрить единый электронный проездной документ на железнодорожном транспорте и автоматическую оплату проезда на пригородных маршрутах.

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