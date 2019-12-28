НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Загрузка...

Главная » Украина » Политика
20:12 28 Декабря 2019 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Названы главные этапы реформы «Укрзалізниці»

В следующем году компания откажется от регионального управления, которое предполагает наличие филиалов в регионах.

Согласно реформе Укрзализныци, компания будет разделена на три части и подготовлена к частичной приватизации, сообщил глава госпредприятия Евгений Кравцов в субботу, 28 декабря, пишет пресс-центр УЗ.

В компании будет создано три вертикали – пассажирская, инфраструктурная, грузовая. Также предусмотрено создать порядок их взаимодействия и технического обслуживания.

Кравцов говорит, что в следующем году компания откажется от регионального управления, которое предполагает наличие филиалов – региональных железных дорог.

А пассажирские перевозки переведут на систему заказов.
«Ключевое отличие такой системы от существующей — механизм, согласно которому организатор перевозок будет заказывать их у перевозчиков с гарантией компенсации стоимости курсирования поезда. Это позволит избавиться кросс-субсидирования пассажирских перевозок за счет грузовых», — объяснил Кравцов.

Кроме этого, в УЗ хотят внедрить единый электронный проездной документ на железнодорожном транспорте и автоматическую оплату проезда на пригородных маршрутах.

Источник:
Тэги: реформа, Укрзалізниця, Укравтодор, уз

Новости по теме

Реформа прожиточного минимума: станет ли жизнь бедных лучше

В Кабинете министров задумались побороть бедность путем реформирования прожиточного минимума.

Руководить Укравтодором будет «слуга народа»

Государственное агентство автомобильных дорог Украины возглавил нардеп от Слуги народа Кубраков.

Поезд Харьков-Киев «заминировали»: пассажиров эвакуировали

Для проведения оперативных мероприятий поезд был остановлен на станции Миргород. Пассажиров высадили.

blog comments powered by Disqus
Новости | Игровые автоматы
Новости | Игровые автоматы