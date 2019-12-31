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Главная » Мир » Наука и Техника
12:08 31 Декабря 2019 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Психологи рекомендуют: новогодние обещания лучше отложить до весны

Американский психолог считает, что 1 января — не лучшее время для начинаний и принятия решений.

«Январь, вероятно, самый трудный месяц в году для изменений», — говорит Боно. Например, если вы захотели бегать по утрам, то вам могут мешать сугробы и метели, а на тренажерный зал после праздников нет денег. И это убивает мотивацию человека, ведь он не смог выполнить свое же обещание.

Лучше всего дождаться весны, когда времени и сил будет достаточно, чтобы начать двигаться к своим целям. И не нужно недооценивать силу солнечного света — зимой трудно что-либо делать из-за очень коротких дней, но весной природа просыпается, а значит и нашему организму становится легче.

«Солнечный свет активирует нейронные цепи, связанные с рядом психологических состояний. Оптимальное время для принятия решений — весна или лето, когда солнца очень много», — говорит Боно.

При этом психолог отмечает, что универсальной схемы не существует. Если вы всю жизнь начинали свои свершения в январе и все было прекрасно, то продолжайте в том же духе.

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Тэги: Новогодние обещания, Принятия решений, Солнечный свет

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