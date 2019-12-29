Выбрали пять худших гаджетов года

Обозреватели Engadget перечислили гаджеты и технологии, которые не оправдали ожиданий пользователей в 2019 году.

Samsung Galaxy Fold, первый в мире смартфон со складным экраном, стал главным разочарованием года. Гаджет за 2000 долларов оказался хрупким и нефункциональным. Его экран ломался еще на стадии тестирования.

Microsoft Surface Pro X, планшет на Windows 10, продемонстрировал несовместимость некоторых приложений Windows с ARM-процессором. Во время теста обзорщик Engadget даже увидел «синий экран смерти».

Huawei Mate 30 Pro, лишенный поддержки сервисов Google из-за торговой войны между США и Китаем, из отличного смартфона превратился в дорогой кирпич. У гаджета есть четыре мощные камеры и 5G, но нет привычного набора приложений для Android.

Google WearOS в 2019 году не обзавелся новыми функциями и по-прежнему разряжается за два часа. Быть может, в следующем году компания сделает ставку на носимые устройства.

Google Stadia, облачный стриминговый сервис, тоже не оправдал ожиданий. Google торопился запустить Stadia, но сервис получился сырым, и ему не хватает стабильности и совместимости, пишут обозреватели.

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