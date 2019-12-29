В США мужчина с мачете напал на хасидов во время празднования Хануки
По меньшей мере пять человек получили ранения вечером в субботу в результате нападения на синагогу в городе Монси в пригороде Нью-Йорка.
Как сообщает телеканал CNN со ссылкой на свидетеля происшествия, в доме собрались около ста гостей для празднования Хануки. Все пострадавшие – евреи-хасиды.
«Во время праздничных торжеств в здание проник вооруженный мачете мужчина, чье лицо было скрыто под шарфом. Он нанес нескольким участникам праздника ножевые ранения. Остальные посетители синагоги смогли выбраться на улицу», – передает CBS.
Полиция заявила, что подозреваемый уже задержан.
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