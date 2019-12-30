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Главная » Мир » Спорт
11:27 30 Декабря 2019 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Две футболистки сборной США заключили однополый брак

34-летний вратарь Али Кригер и 35-летний защитник Эшлин Харрис в июле этого года выиграли чемпионат мира в составе американской сборной.

Обе дамы выступают за клуб «Орландо Прайд» и мечтают отправиться c национальной командой на Олимпиаду в Токио.

«Время пришло, детка… Я ждала этого момента 10 лет», – написала Эшлин Харрис под публикацией в Instagram, сделанной до церемонии бракосочетания.

«Не могу дождаться!» – ответила в комментариях Али Кригер.

«Вы всегда боитесь этого – никогда не знаешь, как люди будут реагировать, можно потерять поклонников или потерять уважение», – так Харрис объяснила People тот факт, что партнерши много лет держали отношения в тайне.

В разгар чемпионата мира капитан американской сборной Меган Рапино заявила, что турнир такого уровня нельзя выиграть без геев.

Источник:
Тэги: футбол, однополые браки

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