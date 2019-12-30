Две футболистки сборной США заключили однополый брак
34-летний вратарь Али Кригер и 35-летний защитник Эшлин Харрис в июле этого года выиграли чемпионат мира в составе американской сборной.
Обе дамы выступают за клуб «Орландо Прайд» и мечтают отправиться c национальной командой на Олимпиаду в Токио.
«Время пришло, детка… Я ждала этого момента 10 лет», – написала Эшлин Харрис под публикацией в Instagram, сделанной до церемонии бракосочетания.
«Не могу дождаться!» – ответила в комментариях Али Кригер.
«Вы всегда боитесь этого – никогда не знаешь, как люди будут реагировать, можно потерять поклонников или потерять уважение», – так Харрис объяснила People тот факт, что партнерши много лет держали отношения в тайне.
В разгар чемпионата мира капитан американской сборной Меган Рапино заявила, что турнир такого уровня нельзя выиграть без геев.
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