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Главная » Украина » Политика
15:02 30 Декабря 2019 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Минюсте хотят изменить закон о люстрации

Украина сначала обжалует решение ЕСПЧ по закону, а потом изменит его с учетом рекомендаций, говорит министр.

Украина должна изменить закон о люстрации с учетом решения Европейского суда по правам человека. Об этом сказал минист юстиции Денис Малюська в интервью РБК-Украина.

Ранее ЕСПЧ констатировав значительные нарушения Конвенции по правам человека в законе о люстрации.

На вопрос, будет ли в связи с этим инициирован пересмотр закона, Малюська ответил положительно. «Будем. Вопрос только в том, как и когда мы это сделаем, но однозначно закон о люстрации нуждается в изменениях с учетом решения ЕСПЧ», – сказал министр.

Отвечая на вопрос об инициативе президента Владимира Зеленского расширить люстрацию на чиновников, которые были при власти с 2014 года, Малюська ответил что «расширение объема люстрации не актуально».

«Евросуд, наоборот, призывает сузить объем люстрации. Поэтому мы эту идею не поддерживали», – сказал он.

При этом Малюська заявил, что Украина планирует обжаловать решение ЕСПЧ по люстрации.

«Потому что это решение довольно размытое, в нем речь идет об определенном балансе, а не о конкретных нормах, которые надо было бы изменить или отменить. То есть общий посыл понятен, что объем и количество должностей, подпадающих под люстрацию, необходимо как-то сужать, но он не совсем однозначный, и трудно понять причинно-следственную связь в аргументации Европейского суда. Это сложное решение и не совсем однозначное», – сказал Малюська.

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Тэги: закон, Минюст, люстрация, малюська, есчп

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