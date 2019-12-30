НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Загрузка...

Главная » Мир » Общество
16:41 30 Декабря 2019 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Трансгендер родил от трансгендера, роды принимал тоже трансгендер

39-летний Рувим Шарп стал мужчиной 12 лет назад. Однако он всегда хотел завести ребенка. Пара выбрала донором женщину-трансгендера. И даже доктор был трансгендером.

39-летний Рувим стал мужчиной 12 лет назад. Однако он всегда хотел завести ребенка, сообщает издание The Mirror, и шесть лет назад прекратил принимать мужские гормоны в надежде, что когда-нибудь забеременеет.

Для зачатия Рувим выбрал донором спермы трансгендера. Ему удалось забеременеть посредством экстракорпорального оплодотворения.

Его партнер Джей, который не считает себя ни мужчиной, ни женщиной, его поддержал. Они выбрали себе даже доктора-трансгендера!

Шарп родил ребенка три месяца назад посредством кесарева сечения. Однако  рассказать об этом решился только сейчас.

Пара собирается сыграть свадьбу в 2020 году.

А в будущем и Джей тоже готов выносить ребенка.

Источник:
Тэги: роды, трансгендеры

Новости по теме

Россиянку-трансгендера посадят в мужскую тюрьму

Советский районный суд Брянска приговорил к трем годам колонии трансгендерную женщину Мишель (по паспорту Михаил).

Фанатка пришла на концерт Пинк и родила через несколько минут

У фанатки Пинк начались роды прямо во время концерта любимой певицы.

Трансгендер впервые стал мэром в Италии

Джанмарко Негри – юрист, которого до смены пола звали Мария, – одержал победу на выборах мэра итальянского города Тромелло.

blog comments powered by Disqus
Новости | Игровые автоматы
Мадуро объявил президента Колумбии врагом Венесуэлы

11:16 Мир

Bloomberg назвал главное достижение Путина за годы его правления

09:50 Мир

Премьер Польши заявил, что Путин сознательно пытается оболгать его страну

09:25 Мир

Путин поблагодарил Трампа за помощь в предотвращении терактов в РФ

20:48 Мир

Обмен пленными завершился: фото освобожденных

16:56 Украина

Украина отдала «ЛДНР» экс-беркутовцев, обвиняемых в расстрелах на Майдане

16:53 Украина

Шесть человек впервые пересекли на гребной лодке самый широкий пролив на Земле

14:56 Мир

В России покажут еще один сериал от «95 квартала»

12:48 Украина

На что мы разменяли энергонезависимость: Плачков объяснил на примере Литвы

11:44 Украина

Франция соберет 24 миллиона евро, чтобы выкупить обратно старинную картину

10:38 Мир

МИД Польши вызвал посла России «на ковёр» из-за высказываний Путина

06:58 Мир

Новости | Игровые автоматы