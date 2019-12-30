Трансгендер родил от трансгендера, роды принимал тоже трансгендер

39-летний Рувим Шарп стал мужчиной 12 лет назад. Однако он всегда хотел завести ребенка. Пара выбрала донором женщину-трансгендера. И даже доктор был трансгендером.

39-летний Рувим стал мужчиной 12 лет назад. Однако он всегда хотел завести ребенка, сообщает издание The Mirror, и шесть лет назад прекратил принимать мужские гормоны в надежде, что когда-нибудь забеременеет.

Для зачатия Рувим выбрал донором спермы трансгендера. Ему удалось забеременеть посредством экстракорпорального оплодотворения.

Его партнер Джей, который не считает себя ни мужчиной, ни женщиной, его поддержал. Они выбрали себе даже доктора-трансгендера!

Шарп родил ребенка три месяца назад посредством кесарева сечения. Однако рассказать об этом решился только сейчас.

Пара собирается сыграть свадьбу в 2020 году.

А в будущем и Джей тоже готов выносить ребенка.

Тэги: роды, трансгендеры