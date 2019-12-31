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Главная » Мир » Экономика
19:47 31 Декабря 2019 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Беларусь отказалась покупать российскую нефть

Беларусь прекратит переговоры с Россией о поставках нефти и будет искать альтернативные источники получения топлива. Об этом сообщил президент Александр Лукашенко

В частности, глава республики поручил завозить нефть из портов Балтии и организовать альтернативные поставки по нефтепроводу «Дружба».

Ранее во вторник, 31 декабря, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объявил, что странам не удалось договориться по поставкам топлива.

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Тэги: Россия, нефть, Республика Беларусь

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