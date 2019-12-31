Беларусь отказалась покупать российскую нефть
Беларусь прекратит переговоры с Россией о поставках нефти и будет искать альтернативные источники получения топлива. Об этом сообщил президент Александр Лукашенко
В частности, глава республики поручил завозить нефть из портов Балтии и организовать альтернативные поставки по нефтепроводу «Дружба».
Ранее во вторник, 31 декабря, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объявил, что странам не удалось договориться по поставкам топлива.
Новости по теме
Об этом договорились президент РФ Владимир Путин и глава Беларуси Александр Лукашенко, передает Reformation слова белорусского посла.
Этот и еще ряд вопросов остаются сложными и чувствительными и не только для Минска, но и для Москвы, сказал первый вице-премьер Антон Силуанов.