Получи с коррупционера: в силу вступил закон об обличителях взяточников. О чем это?
Не совсем однозначный подарок под елочку получили украинцы от законодателя. Но однозначно – жить станет веселее.
С первого января текущего нового года в Украине вступил в силу закон об обличителях коррупции, который предусматривает вознаграждение дл граждан, сообщающих о коррупционерах, и действенно помогают их изобличать. Текст закона был опубликован в официальном парламентском вестнике «Голос Украины» 16-го ноября прошлого года. Полное название документа – «О внесении изменений в Закон Украины «О предотвращении коррупции». В нем указывалось, что обличитель коррупционеров может получить до 12 500 000 гривен за информацию о взяточнике, вымогающем или получившем более 5000 прожиточных минимумов. То есть, более 10-ти миллионов гривен.
Отныне суд может вознаграждать обличителя коррупции в размере до 10% от суммы взятки или ущерба, нанесенного государству коррупционерами.
Помимо целого ряда нюансов, оговоренных в вступившем в силе законе, в нем отдельно оговорено, что обличитель коррупции не несет ответственности за информацию о коррупционном правонарушении, оказавшуюся ложной. Безусловно, это является «ахилессовой пятой» юридического новшества, поскольку различного рода «активисты» и «антикоррупционеры» отныне могут совершенно законно препятствовать любому назначению на должность, да и вообще всячески подрывать авторитет любого чиновника.
Еще один момент, на который обращают внимание скептики – это провокация взяточничества в Украине, которая может выйти на совершенно иной уровень. Ведь многие обличители могут самостоятельно провоцировать коррупционные деяния, и чиновник станет банальной жертвой желающего заработать свой процент интригана.
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