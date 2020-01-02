Виновника аварии в столице приговорили к семи годам тюрьмы

Дорожная трагедия произошла в Киеве полтора года назад.

18-го июля 2018 года на улице Саперно-Слободской в столице столкнулись Daewoo Lanos и Mercedes Vito. Водитель и пассажир легкового автомобиля погибли на месте трагедии, водителя микроавтобуса, гражданина Азербайджана, и его пассажирку госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Полицейские установили, что ДТП произошло по вине водителя «Мерседеса» – он выехал на полосу встречного движения. Кроме этого, оба транспортных средства двигались с превышением максимально разрешенной скорости.

После того, как водитель микроавтобуса выжил, благодаря квалифицированной помощи медиков, он предстал перед судом. Свою вину водитель признал в полном объеме, заявив, что находился за рулем в состоянии сильной усталости, и попросту «отключился».

Суд учел мнения сторон, и приговорил азербайджанца к семи годам лишения свободы. Под стражу его взяли прямо в зале суда.

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