Одесского экс-чиновника времен Гурвица судили 10 лет, чтобы отпустить за давностью лет

На какие только ухищрения не умудряются коррупционеры и их соратники, дабы избежать наказания. И это в стране, где не прекращается борьба со взяточничеством.

Совершенно типичное завершение коррупционной истории, которая растянулась на десять лет: коррумпированного чиновника из Одессы суд хоть и признал виновным по всем пунктам обвинения, но свободы не лишил.

На скамье подсудимых – Вадим Вовчанский, назначенный мэром Одессы Гурвицем в ноябре 2008 года на должность начальника отдела контроля за самовольным строительством Малиновской райадминистрации Одесского городского совета.

Найдя незаконное строительство на вверенной ему территории уже через несколько дней, Вовчанский потребовал от предпринимателя 3000 долларов США в виде взятки. Взамен он обещал игнорировать самострой.

Брали Вовчанского в его служебном кабинете, уже после получения мзды. Вышло настоящее шоу: сначала пойманный на горячем чиновник толкнул сотрудницу отдела по борьбе с экономическими преступлениями так сильно, что она упала лицом на стол, заработав гематому. А когда Вовчанского скрутили, он попытался вырваться из кабинета – досталось еще одному милиционеру.

В 2013-м году Малиновский райсуд Одессы признал Вовчанского виновным только в получении взятки – вменяемое ему нанесение телесных повреждений оперативникам суд посчитал недоказанными. Далее – апелляция, отменившая пятилетний тюремный срок для коррупционера, и назначившая новое рассмотрение дела в суде первой инстанции, смена власти в стране, объективы журналистов потеряли историю взяточника-мещанина.

И вот, накануне Нового года, новый приговор – те же пять лет, но только теперь Вовчанский признан виновным по всем статьям. Правда, освобожден он в зале суда – в виду истечения сроков давности.

Придумайте название этому коррупционному сериалу-комедии сами. ГБР все равно не до этого…

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