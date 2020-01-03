Гражданин Ливана напал с пистолетом на подпольное казино в Сумах

Преступник вынес сейф с наличностью, но был задержан полицией.

На днях приговор услышал гражданин Ливана, который в ночь на 21-е августа прошлого года напал с пистолетом на игровое заведение «Лото золото», расположенное на улице Харьковской в Сумах. Натянув на лицо вязаную шапку с заготовленными прорезями для глаз, вооруженный пневматическим пистолетом, разбойник стал угрожать расправой администратору заявления, которая передала ему сейф с деньгами, опасаясь быть убитой.

Преступник с сейфом выбежал на улицу, и бросился наутек. Через три дома от подпольного казино его задержали подоспевшие полицейские. В сейфе, которым завладел разбойник, оказалось почти 80 тысяч гривен.

Заречный районный суд Сум приговорил ливанца к пяти годам лишения свободы с трехлетней отсрочкой наказания. По мнению суда, разбойник намерен действительно стать на путь исправления.

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