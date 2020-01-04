Чудеса медицины и правосудия: Врач, пойманный на взятке, пережил инсульт и был оправдан

Спустя три года суд пришел к выводу, что вина врача не доказана.

3000 гривен по версии следствия вымогал от пациентки заведующий гинекологическим отделением Генической районной больницы (Херсонская область) Александр Иськов. 30-летняя мать троих детей, ранее делавшая аборты у Иськова, обратилась к нему с просьбой провести ей операцию – перевязать трубы, чтобы она больше не могла забеременеть. По версии пациентки, заведующий гинекологией стал требовать от нее деньги за бесплатную, согласно Конституции, процедуру.

С заявлением о вымогательства взятки женщина обратилась к прокурору Геническа, и спустя несколько дней потерпевшая отправилась в кабинет Иськова с мечеными деньгами. Но задержать 60- летнего заведующего отделением не получилось – он прямо сразу после произошедшего был госпитализирован в реанимацию родной больницы с диагнозом «Инсульт».

Своей вины подсудимый, продолжающий и ныне работать заведующим гинекологическим отделением в той же больнице, не признал. А следствие, по мнению суда, его вины не доказало.

Так, диктофонная запись беседы с Иськовым была признана ненадлежащим законодательством, поскольку сама потерпевшая, а не специальные сотрудники, проводили аудиозапись. Иных доказательств у сыщиков не оказалось. И гинеколога оправдали.

Кстати, операцию потерпевшая так и не сделала – заявила, что у нее за три года так и не нашлось на это времени…

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