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Главная » Мир » Наука и Техника
17:05 04 Января 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Лауреат Нобелевской премии по химии отозвала свою статью из-за неудачных результатов эксперимента

Американка Фрэнсис Арнольд, которая получила Нобелевскую премию по химии в 2018 году, отозвала свою последнюю статью в журнал Science.

Статья о ферментативном синтезе бета-лактамов была опубликована в журнале Science в мае 2019 года. Однако ученая не смогла воспроизвести описанные в ней результаты эксперимента.

Воспроизведение является неотъемлемой частью обоснования научных экспериментов, уточняет BBC.

Фрэнсис Арнольд выступила с заявлением в Twitter о том, что отзывает статью.

Изначально Science планировала опубликовать объявление об отзыве статьи через неделю вместе с печатной версией издания, но из–за заявления Арнольд, им пришлось сделать это раньше.

«Попытки воспроизвести работу показали, что ферменты не катализируют реакции с заявленными активностями и селективностями… Поэтому авторы отзывают статью», – сообщается в уведомлении об отзыве статьи на сайте Science.

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Тэги: статья, Нобелевская премия, химия

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