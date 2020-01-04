Лауреат Нобелевской премии по химии отозвала свою статью из-за неудачных результатов эксперимента
Американка Фрэнсис Арнольд, которая получила Нобелевскую премию по химии в 2018 году, отозвала свою последнюю статью в журнал Science.
Статья о ферментативном синтезе бета-лактамов была опубликована в журнале Science в мае 2019 года. Однако ученая не смогла воспроизвести описанные в ней результаты эксперимента.
Воспроизведение является неотъемлемой частью обоснования научных экспериментов, уточняет BBC.
Фрэнсис Арнольд выступила с заявлением в Twitter о том, что отзывает статью.
Изначально Science планировала опубликовать объявление об отзыве статьи через неделю вместе с печатной версией издания, но из–за заявления Арнольд, им пришлось сделать это раньше.
«Попытки воспроизвести работу показали, что ферменты не катализируют реакции с заявленными активностями и селективностями… Поэтому авторы отзывают статью», – сообщается в уведомлении об отзыве статьи на сайте Science.
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