В Украине алименты выросли в размере

В связи с увеличением прожиточного минимума, вырос и размер обязательных выплат несовершеннолетним детям и учащимся вузов.

В Минюсте «Властям» пояснили, что с наступившего года размер прожиточного минимума составляет 2027 гривен, а с первого июля он вырастит до 2118 гривен. Соответственно, дети возрастом до шести лет должны получать в виде алиментов минимум 1779 гривен, а с шести лет до несовершеннолетия – 2218 гривен.

При этом, как уточнили в министерстве, эти суммы не окончательны, и у каждого работающего украинца вычитают из заработной платы тот минимум, который позволяет зарплата. Всего же максимальные выплаты ребенку могут составить 10 прожиточных минимумов.

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