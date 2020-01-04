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Главная » Украина » Экономика
19:18 04 Января 2020 Просмотров 155   КомментариевКомментарии

В Украине алименты выросли в размере

В связи с увеличением прожиточного минимума, вырос и размер обязательных выплат несовершеннолетним детям и учащимся вузов.

В Минюсте «Властям» пояснили, что с наступившего года размер прожиточного минимума составляет 2027 гривен, а с первого июля он вырастит до 2118 гривен. Соответственно, дети возрастом до шести лет должны получать в виде алиментов минимум 1779 гривен, а с шести лет до несовершеннолетия – 2218 гривен.

При этом, как уточнили в министерстве, эти суммы не окончательны, и у каждого работающего украинца вычитают из заработной платы тот минимум, который позволяет зарплата. Всего же максимальные выплаты ребенку могут составить 10 прожиточных минимумов.

Источник:
Тэги: алименты, Выплаты, размер, прожиточный минимум, Министерство юстиции

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