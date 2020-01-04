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Главная » Украина » Происшествия
23:50 04 Января 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Каховка в огне. Местные жители протестуют, жгут шины, пытались захватить РГА и полицию

В Каховке Херсонской области возле местного райотдела полиции участники митинга подожгли автомобильные покрышки, протестуя против «полицейского беспредла»

Об этом сегодня сообщила группа «Каховська зоря» в Facebook

«Сегодня в 14.00 состоялась встреча руководства полиции с каховчанами по делу об убийстве Владимира Чебукина. Очередные объяснения жителям не понравились, сходка переросла в акцию протеста с горящими шинами и фаерами. Акция продолжается.

Напомним, основной свидетель по убийству Чебукина, ныне отстраненный сотрудник Каховского отдела полиции, на данный момент проходит освидетельствование на полиграфе.»

Также на странице группы опубликовано видео.

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