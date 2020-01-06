В Лос-Анджелесе вручили «Золотые глобусы»
В Лос-Анджелесе, США, состоялась 77-я церемония вручения «Золотого глобуса», американской премии, присуждаемой Голливудской ассоциацией иностранной прессы.
Лучшим драматическим фильмом назван «1917». За этот фильм Сэм Мендес получил статуэтку в номинации «Лучший режиссер».
Лучшим драматическим актером критики назвали Хоакина Феникса за роль Джокера в одноименном фильме, Рене Зеллвегер получила кинопремию в номинации «Лучшая женская роль в драматическом фильме» за фильм «Джуди».
Больше всего наград собрал фильм Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде». Картина была отмечена премиями за лучший сценарий, за лучшую мужскую роль второго плана и главным призом в номинации «комедия/мюзикл».
Мини-сериал «Чернобыль» удостоился премии в номинации «Лучший телесериал или телефильм».
Лучшим фильмом на иностранном языке стала южнокорейская черная комедия «Паразиты».
Премия «Золотой глобус» вручается каждый год в январе по результатам голосования примерно 90 международных журналистов, живущих в Голливуде. Считается второй по значимости после премии «Оскар».
Новости по теме
Британский телеканал BBC снимет телевизионную драму в двух частях об отравлении в Солсбери экс-агента ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Американская киноакадемия объявила номинантов на премию «Оскар». Вручение премии «Оскар» в этом году состоится 24 февраля в Лос-Анджелесе.
В Лос-Анджелесе прошла 76-я церемония вручения премии. «Золотой глобус» — вторая по престижности американская награда после «Оскара».