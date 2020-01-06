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Главная » Мир » Общество
14:01 06 Января 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Лос-Анджелесе вручили «Золотые глобусы»

В Лос-Анджелесе, США, состоялась 77-я церемония вручения «Золотого глобуса», американской премии, присуждаемой Голливудской ассоциацией иностранной прессы.

Лучшим драматическим фильмом назван «1917». За этот фильм Сэм Мендес получил статуэтку в номинации «Лучший режиссер».

Лучшим драматическим актером критики назвали Хоакина Феникса за роль Джокера в одноименном фильме, Рене Зеллвегер получила кинопремию в номинации «Лучшая женская роль в драматическом фильме» за фильм «Джуди».

Больше всего наград собрал фильм Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде». Картина была отмечена премиями за лучший сценарий, за лучшую мужскую роль второго плана и главным призом в номинации «комедия/мюзикл».

Мини-сериал «Чернобыль» удостоился премии в номинации «Лучший телесериал или телефильм».

Лучшим фильмом на иностранном языке стала южнокорейская черная комедия «Паразиты».

Премия «Золотой глобус» вручается каждый год в январе по результатам голосования примерно 90 международных журналистов, живущих в Голливуде.  Считается второй по значимости после премии «Оскар».

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Тэги: фильмы, кино, Золотой глобус

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