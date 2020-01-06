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Главная » Мир » Общество
15:29 06 Января 2020 Просмотров 1   КомментариевКомментарии

Немецкие феминистки предлагают запретить эротические календари на рабочем месте

Это многолетняя традиция, а также успешный маркетинговый ход: провокационные календари с девушками бесплатно раздаются в сотнях тысяч экземпляров.

Календарь в стиле pin-up с полуодетыми или совсем обнаженными женщинами украшает шкафчик автомеханика или слесаря не только в художественных фильмах, пишет Bild.

Это многолетняя традиция, а также успешный маркетинговый ход: провокационные календари с девушками бесплатно раздаются в сотнях тысяч экземпляров. Например, свои календари выпускали компании Würth или Liqui Moly.

Но, возможно, этому скоро придет конец! По крайней мере, за дело уже взялись феминистки.

Марго Мюллер, пресс-секретарь партии Die Frauen, сказала изданию, что «образ женских тел в этих календарях не имеет ничего общего с эротизмом», а служит для «воспроизведения патриархальных стереотипов».

«Женщины и женские тела представлены там как объекты мужской власти и мужского господства, и делается это ради продажи товара. Таким образом, они являются порнографическими в феминистском смысле. И должны быть либо запрещены, либо изменены, а именно – стать чисто эротическими», – считает Марго Мюллер.

Доктор Аня Нордманн, управляющий директор Немецкого женского совета, считает, что эти календари «превращают женщин в сексуальные объекты и сознательно или неосознанно поощряют неуважение к коллегам и даже физическое насилие», потому что «сексуальные домогательства особенно распространены на рабочем месте и в основном затрагивают женщин».

Однако Стиви Шмидель, пресс-секретарь организации Pinkstinks, выступающей против сексизма и гомофобии, считает, что запрещать ничего не надо, потому что «эта маркетинговая стратегия давно устарела» и уже не действует на ее целевую аудиторию.

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Тэги: женщины, эротика, календарь, феминистки

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