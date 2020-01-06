Кто выплатит родственникам жертв харьковского теракта 4,2 миллиона?

Обмен приговоренных к пожизненному заключению троих террористов ставит под сомнение получение потерпевшими денежной компенсации.

Резонансный приговор от 28-го декабря Фрунзенского районного суда Харькова шокировал многих. Коллегия судей приговорила троих харьковчан – Владимир Дворникова, Виктора Тетюцкого и Сергея Башлыкова за организацию террористического акта в ходе «Марша Достоинства» к пожизненному заключению каждого. Однако в приговоре указывалось ,что все трое выпускаются из-под стражи под личное поручительство. Уже на следующий день всех осужденных украинская сторона обменяла на пленных, захваченных сепаратистами, через боевиков ЛДНР.

Этот приговор и сейчас вызывает у опытных юристов лишь недоумение. Некоторые считают, что суд должен был руководствоваться лишь Уголовным и Уголовно-процессуальным кодексами, другие уверены, что с точки зрения международной дипломатии это допустимый обмен, и приговор соответственно.

Однако еще один вопрос возникает после такого исхода дела – кто возместит потерпевшим более 4 200 000 гривен, заявленных в качестве компенсации за понесенный моральный вред и правозащитную помощь? Если государство, то хотелось бы услышать разумные суммы и сроки.

Напомним, теракт, произошедший в Харькове 22-го февраля 2015 года, отнял жизнь четверых человек, включая 15-летнего Даниила Дидыка. Еще девять оказались ранены. Дворников, Тетюцкий и Башлыков установили противопехотную мину направленного поражения МОН-100, и привели ее в действие путем телефонного звонка. Заряд мины содержал два килограмма тротила и металлические поражающие элементы.

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