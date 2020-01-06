НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Загрузка...

Главная » Украина » Общество
16:03 06 Января 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Кто выплатит родственникам жертв харьковского теракта 4,2 миллиона?

Обмен приговоренных к пожизненному заключению троих террористов ставит под сомнение получение потерпевшими денежной компенсации.

Резонансный приговор от 28-го декабря Фрунзенского районного суда Харькова шокировал многих. Коллегия судей приговорила троих харьковчан – Владимир Дворникова, Виктора Тетюцкого и Сергея Башлыкова за организацию террористического акта в ходе «Марша Достоинства» к пожизненному заключению каждого. Однако в приговоре указывалось ,что все трое выпускаются из-под стражи под личное поручительство. Уже на следующий день всех осужденных украинская сторона обменяла на пленных, захваченных сепаратистами, через боевиков ЛДНР.

Этот приговор и сейчас вызывает у опытных юристов лишь недоумение. Некоторые считают, что суд должен был руководствоваться лишь Уголовным и Уголовно-процессуальным кодексами, другие уверены, что с точки зрения международной дипломатии это допустимый обмен, и приговор соответственно.

Однако еще один вопрос возникает после такого исхода дела – кто возместит потерпевшим более 4 200 000 гривен, заявленных в качестве компенсации за понесенный моральный вред и правозащитную помощь? Если государство, то хотелось бы услышать разумные суммы и сроки.

Напомним, теракт, произошедший в Харькове 22-го февраля 2015 года, отнял жизнь четверых человек, включая 15-летнего Даниила Дидыка. Еще девять оказались ранены.  Дворников, Тетюцкий и Башлыков установили противопехотную мину направленного поражения МОН-100, и привели ее в действие путем телефонного звонка. Заряд мины содержал два килограмма тротила и металлические поражающие элементы.

Источник:
Тэги: Харьков, террористы, приговор, компенсация, марш достоинства

Новости по теме

Харьковский душегуб, убивавший пенсионерок, приговорен к пожизненному заключению

Убил двух старушек и пытался лишить жизни третью всего за 22 гривны.

Вынесен приговор мужчине, организовавшему избиение харьковских майдановцев

Из-за «закона Савченко» участник массовых беспорядков отбыл срок еще до приговора.

Харьковский пенсионер получил условный срок за сепаратизм

Весной он распространял в области листовки движения «Русский восток», а также, ратуя за отделение Донецкой и Луганской областей от Украины, активно участвовал в массовых акциях.

blog comments powered by Disqus
Новости | Игровые автоматы
Сборная России проиграла канадцам, но телезрителям показали другой матч

13:47 Мир

Рождественские запреты: Чего нельзя делать в Сочельник?

09:31 Украина

В Украине введена электронная трудовая книжка

07:53 Украина

Руководство херсонской полиции сделало заявление по факту убийства в Каховке

20:38 Украина

«Ты только жди»: Присягая на верность Украине, солдат сделал предложение девушке

12:14 Украина

Позднее зажигание: Несколько часов катаясь на машине, женщина поняла, что ее у нее угнали

11:48 Украина

Трамп пригрозил нанести удар по 52 целям в Иране

09:44 Мир

Каховка в огне. Местные жители протестуют, жгут шины, пытались захватить РГА и полицию

23:50 Украина

В Иране после убийства генерала, поднят красный флаг джихада

23:08 Мир

В Украине алименты выросли в размере

19:18 Украина

В Черновцах полицейский избивал студента на глазах у прохожих из хулиганских побуждений

18:02 Украина

Новости | Игровые автоматы