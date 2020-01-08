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08:48 08 Января 2020 Просмотров 227   КомментариевКомментарии

Президент Владимир Зеленский прервал отдых в Омане из-за катастрофы украинского «Боинга»

Об этом сообщили в Офисе Президента Украины.

Трагическая весть о катастрофе самолета Международной авиакомпании Украины в Иране заставила президента Владимира Зеленского прервать отдых на побережье Омана. Он экстренно возвращается в Киев, где уже работает специальная кризисная комиссия, которая должна дать ответы на все вопросы о причинах трагедии.

Тем временем, власти Ирана отрицают причастность к катастрофе, опровергая возможность ракетного удара по украинскому пассажирскому самолету.

Напомним, в 04-44 по Киевскому времени в Тегеране потерпел крушение самолет МАУ, следовавший в Киев. На борту находилось 180 пассажиров, никто из них не выжил.

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Тэги: Киев, катастрофа, Иран, Владимир Зеленский, крушение, трагедия, Боинг, офис президента, Тегеран, оман

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