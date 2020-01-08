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Главная » Мир » Общество
11:29 08 Января 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

103-летний ветеран из США награжден военными медалями спустя 75 лет после окончания войны

Питер Фантазия из Сомервилла, штат Массачусетс, получил восемь медалей, включая Бронзовую звезду.

Член палаты представителей США Сет Моултон вручил ему медали на специальной церемонии в понедельник, сообщает CNN.

«Он является истинным примером того, что такое американский героизм», – сказал Моултон.

Питер Фантазия служила в пехотной дивизии армии США в качестве медика. Попал в плен во Франции в 1944 году, потому что не мог бросить раненых. В апреле 1945 года был освобожден русскими.

Его возвращение домой было долгим, поэтому он не получил своевременно свои медали.

В интервью Питер Фантазия выразил благодарность своим товарищам.

«Там был не только я, – сказал он. – Я просто помогал. как умел».

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Тэги: Вторая мировая война, ветеран, медали

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