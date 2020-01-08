В обход Украины. Путин и Эрдоган открыли Турецкий поток

В Стамбуле официально запустили газопровод Турецкий поток

Сегодня, 8 января, в Стамбуле президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган запустили газопровод Турецкий поток. Об этом сообщает КоммерсантЪ.

Отмечается, что на церемонии запуска также присутствовали премьер-министр Болгарии Бойко Борисов и президент Сербии Александр Вучич.

Следует отметить, что полностью использовать возможности нового экспортного трубопровода Газпром пока не сможет. Загрузка первой нитки напрямую будет зависеть от спроса на внутреннем рынке Турции, где Газпром вынужден конкурировать с азербайджанским газом и поставками СПГ.