Букингемский дворец потрясен решением принца Гарри и его жены

Королевская семья потрясена заявлением принц Гарри и Меган Маркл о том, что они хотят отойти от выполнения обязанностей членов королевской семьи.

В среду принц Гарри и Меган обнародовали заявление, в котором сообщили, что «после нескольких месяцев размышлений и обсуждений» решили отойти от выполнения обязанностей членов королевской семьи.

Как сообщает ВВС, Букингемский дворец был потрясен этим сообщением. Как оказалось, Гарри и Меган не посоветовались ни с кем перед тем, как сделать это заявление.

В декабре, вопреки традиции, они отказались встречать Рождество с королевой и уехали на шесть недель из Великобритании.

Принц Гарри является шестым в очереди на британский престол – после своего отца принца Чарльза, брата принца Уильяма и его троих детей.

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