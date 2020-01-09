Букингемский дворец потрясен решением принца Гарри и его жены
Королевская семья потрясена заявлением принц Гарри и Меган Маркл о том, что они хотят отойти от выполнения обязанностей членов королевской семьи.
В среду принц Гарри и Меган обнародовали заявление, в котором сообщили, что «после нескольких месяцев размышлений и обсуждений» решили отойти от выполнения обязанностей членов королевской семьи.
Как сообщает ВВС, Букингемский дворец был потрясен этим сообщением. Как оказалось, Гарри и Меган не посоветовались ни с кем перед тем, как сделать это заявление.
В декабре, вопреки традиции, они отказались встречать Рождество с королевой и уехали на шесть недель из Великобритании.
Принц Гарри является шестым в очереди на британский престол – после своего отца принца Чарльза, брата принца Уильяма и его троих детей.
Новости по теме
Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл обидели королеву Елизавету II, не приняв ее приглашение в замок Балморал
В Виндзорском замке прошла свадьба британского принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл. Во время венчания в часовне Святого Георгия присутствовали 600 человек.