НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Загрузка...

Главная » Мир » Общество
14:20 09 Января 2020 Просмотров 2125   КомментариевКомментарии

Букингемский дворец потрясен решением принца Гарри и его жены

Королевская семья потрясена заявлением принц Гарри и Меган Маркл о том, что они хотят отойти от выполнения обязанностей членов королевской семьи.

В среду принц Гарри и Меган обнародовали заявление, в котором сообщили, что «после нескольких месяцев размышлений и обсуждений» решили отойти от выполнения обязанностей членов королевской семьи.

Как сообщает ВВС, Букингемский дворец был потрясен этим сообщением. Как оказалось, Гарри и Меган не посоветовались ни с кем перед тем, как сделать это заявление.

В декабре, вопреки традиции, они отказались встречать Рождество с королевой и уехали на шесть недель из Великобритании.

Принц Гарри является шестым в очереди на британский престол – после своего отца принца Чарльза, брата принца Уильяма и его троих детей.

Источник:
Тэги: принц Гарри, Букингемский дворец

Новости по теме

Принц Гарри и Меган Маркл обидели королеву Елизавету II

Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл обидели королеву Елизавету II, не приняв ее приглашение в замок Балморал

Принц Гарри женился на американской актрисе

В Виндзорском замке прошла свадьба британского принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл. Во время венчания в часовне Святого Георгия присутствовали 600 человек.

blog comments powered by Disqus
Новости | Игровые автоматы
Букингемский дворец потрясен решением принца Гарри и его жены

14:20 Мир

Нельзя исключать теракт. Кто находился на борту украинского «Боинга».

15:05 Мир

Ветеран из США дождался своих военных наград спустя 75 лет после войны

11:29 Мир

Пенсионерка приняла снаряд времен Первой мировой войны за вазу и поставила в гостиной

10:55 Мир

Иран атаковал американские базы в Ираке

10:28 Мир

Харьковский предприниматель проведет в тюрьме 9 лет за ДТП с двумя погибшими

09:26 Украина

Президент Владимир Зеленский прервал отдых в Омане из-за катастрофы украинского «Боинга»

08:48 Украина

В Иране разбился самолет МАУ, летевший по маршруту «Тегеран-Киев». На борту было 180 пассажиров.

08:01 Мир

МВД Украины запретит Александре Мирошиной въезд в Украину

23:05 Украина

Судебное похмелье: Хозяина магазина, в котором продавался коньяк, убивший семерых человек, даже не оштрафовали

21:09 Украина

Третий день в Виннице ищут пропавшую девочку

18:56 Украина

Новости | Игровые автоматы