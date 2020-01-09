Китайские ученые нашли причину загадочной болезни

Ученые полагают, что они, возможно, нашли причину таинственной пневмонии, которая с декабря поразила почти 60 человек в китайском городе Ухань.

Предварительные тесты показали, что болезнь может быть вызвана новым коронавирусом, сообщил ведущий ученый Сю Цзяньгуо агентству новостей Синьхуа.

По его словам, «новый тип» коронавируса обнаружили путем тестирования зараженных образцов крови и мазков из горла, собранных у 15 человек.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) также заявила, что причиной вспышки может быть коронавирус, передает BBC.

На сегодняшний день зарегистрировано 59 случаев заболевания.

Но до сих пор неясно, как передается заболевание, так как представители здравоохранения говорят, что ни одного случая передачи вируса от человека человеку еще не подтверждено.

В сингапурском аэропорту говорят, что начнут измерять температуру у прибывающих из Ухани пассажиров. В Гонконге также проводят проверки пассажиров, а также усилили дезинфекцию поездов и самолетов.

Опасения, что вирус может еще больше распространиться, усиливаются из-за того, что в конце этого месяца сотни миллионов китайцев отправятся отмечать Новый год по восточному календарю.

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