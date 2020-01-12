Гороскоп на 13 января для всех знаков зодиака

Астрологи рекомендуют сегодня быть осторожными: люди со злыми умыслами будут активно завидовать вашим успехам. Постарайтесь сегодня поменьше обращать на себя внимания, при этом – уверенно идите к своей цели.

Гороскоп на 13 января 2020 Овен

Овны, звёзды уверены, что если случится нашествие инопланетян, или зомби, Вы этого даже не заметите, и будете настойчиво добиваться своей цели. День ожидается неплохой, Вы можете продолжать воплощать наполеоновские планы, но не забывайте рассматривать варианты подработок. Вашей репутации ничего не угрожает, но о флирте на работе в майские денёчки лучше забыть – дел и так хватает, и отвлекаться на служебные романы совсем ни к чему. Старайтесь делиться идеями с руководством и коллегами – в этот период у Вас есть шанс прославиться, и завоевать авторитет. На любовном фронте небесные светила сулят много приятных сюрпризов.

Гороскоп на 13 января 2020 Телец

Тельцы, в этот день полезно чаще вспоминать о том, где обычно бывает бесплатный сырок. Ну, конечно, в мышеловке – не покупайтесь на красивые обещания и не верьте тем, кто сулит золотые горы за красивые глаза. Дела и так складываются неплохо, особенно в профессиональной сфере – босс готов носить Вас на руках. Дел ожидается много, но Вы даже не заметите усталости – занятия будут приносить радость и удовольствие.

Гороскоп на 13 января 2020 Близнецы

Близнецы, сегодня то и дело будут возникать удачные моменты – старайтесь воспользоваться поддержкой Фортуны, и не забывайте прислушиваться к советам внутреннего голоса. Приветствуется коллективная деятельность, но если Вам захочется уединиться, то сослуживцы не обидятся, и не перестанут с Вами общаться. Стрессов желательно избегать, но если Вас втянут в какой-нибудь скандал, держитесь в стороне, и играйте роль наблюдателя (только не включайте диктофон или камеру, чтобы Вас не приняли за папарацци). На любовном фронте ситуация неплохая, главное, больше общаться, и не стесняться знакомиться – в метро, или в трамваях попадаются симпатичные ребята, мечтающие стать Вашими поклонниками.

Гороскоп на 13 января 2020 Рак

Раки, денёк ожидается стабильный, и относительно спокойный. Правда, Ваш босс не доверяет звёздным прогнозам, и решит загрузить Вас по полной программе. Сверхурочные, как известно, оплачиваются – напомните об этом боссу, и возможно, часть работы шеф возьмёт на себя. Сегодня желательно находить время для учёбы – можете начать осваивать английский, или почитать умные книжки по квантовой механике (да хоть на курсы кошачьего языка запишитесь, лишь бы Вам нравилось). Вкладывать денежки в этот период следует с осторожностью – если что, звоните знакомому юристу. На любовном фронте особенных перемен звёзды не обещают.

Гороскоп на 13 января 2020 Лев

Львы, сегодня Вас никто не сможет сбить с толку – Вы упорно будете двигаться к цели, и ни разу не свернёте. Что ж, это похвально, но иногда полезно остановиться, и подумать. Можно и помечтать – даже трудолюбивый и серьёзный босс иногда посиживает на облачке, и болтает ногами, а Вы чем хуже?! Обратите внимание на своих коллег – среди них наверняка найдутся ребята, которые, как и Вы любят вышивать, или бегать по утрам. С деньгами в этот период ситуация неплохая. Личная жизнь часто связана с финансовой сферой – домочадцы будут рады побегать по магазинам в поисках новых приятных безделушек для квартиры, а избранник не прочь провести время с Вами.

Гороскоп на 13 января 2020 Дева

Девы, верьте подсказкам внутреннего голоса, и этот день пройдёт со знаком плюс. И постарайтесь не превращать свою жизнь в жалобную книгу – проблем у всех Ваших знакомых хватает, и вовсе не обязательно грузить товарищей и коллег. Лучше займитесь физкультурой, или запишитесь в тренажёрный зал, можно и несколько поз из йоги освоить на досуге. На любовном небосклоне в этот период безоблачно и спокойно – покладистые поклонники соглашаются со всем, что Вы скажете, и стремятся исполнить все Ваши желания. Домочадцы настроены не так позитивно, но с капризами родственников Вы справитесь в два счёта.

Гороскоп на 13 января 2020 Весы

Весы, в этот день звёзды советуют заняться благоустройством жилища – домашние хлопоты помогут отвлечься от проблем, и Вы быстро найдёте решение всех сложных вопросов. В общении с окружающими людьми желательно чаще идти на компромисс – даже если Вы стопроцентно правы, учитесь уступать (иногда это полезнее, чем спор до посинения). Любовная сфера в этот период отойдёт на второй план. В принципе, в этом нет ничего страшного, ведь у Вас останется больше времени на домочадцев, правда, у поклонников другое мнение – сентиментальные и обидчивые ухажёры всю неделю готовы бродить за Вами следом, и бормотать комплименты и романтические признания.

Гороскоп на 13 января 2020 Скорпион

В общественной и интеллектуальной сфере сейчас предельно важно проявлять благоразумие, поскольку есть вероятность потери душевного равновесия, разрыву старых дружеских связей. Уязвимы голени и ступни, возможны спазмы и судороги пальцев, повышенная чувствительность к сырости и промоканию ног. Кроме того, возможны головные боли, скачки давления, болезни кожи лица, раздражения, аллергии от косметики, болезни почек. Вероятно, в прошлом у вас остались нереализованные идеи или подходящие партнеры, с которыми что-то не сложилось тогда. Вы можете исправить ситуацию.

Гороскоп на 13 января 2020 Стрелец

Не стоит придавать большое значение новым знакомствам, они не обещают быть серьезными и продолжительными. Лучше сосредоточьтесь на развитии своих творческих способностей, в дальнейшем они принесут вам эмоциональное равновесие. Трата энергии в основном происходит дома, травмы тоже вероятнее всего во время выполнения домашней работы. Этот период может принести хорошую прибыль тем Стрельцам, чья деятельность связана с финансами, продажами. Не исключена выгода и от других людей. В это время важно сохранять благоразумие и тщательно проверять информацию, чтобы не допустить обмана или неприятных ошибок.

Гороскоп на 13 января 2020 Козерог

Этот период может быть омрачен домашними проблемами и конфликтами с родственниками. Старайтесь проявлять терпение. Свежий воздух, наоборот, для вас очень полезен, хорошо, если вам удастся найти места, где можно позволить себе дышать полной грудью без страха за свое здоровье. В конце дня опасайтесь ушибов и падений. Не стоит покупать мебель и другие вещи для дома, а также делать косметический ремонт. Ваши вкусы могут поменяться.

Гороскоп на 13 января 2020 Водолей

Отношения сейчас очень легко испортить. Будьте терпимы по отношению к родственникам, чтобы избежать ненужных споров. Берегите уши, шею, поскольку сейчас велика вероятность заболеть ангиной. В это время требуется соблюдать баланс между умственными и физическими нагрузками и спокойным отдыхом. Большое значение имеет питание, особенно если имеются проблемы с пищеварительной системой. Неудачный выбор или неправильная оценка людей может привести к большому проигрышу в делах и материальной сфере.

Гороскоп на 13 января 2020 Рыбы

Чтобы избежать разочарований и не впасть в депрессию, настоятельно рекомендуем заняться духовными практиками, которые уравновешивают психику и помогают избавиться от резких перепадов настроения. Кроме того, вероятно нарушение сна, тревожные, беспокойные сновидения, кошмары. Вред здоровью несут стрессы, перемены погоды и спешка. Проблемы и препятствия могут возникать в делах, касающихся страховок, наследства, вкладов, кредитов или алиментов. Но если это старые, не решенные когда-то проблемы, вы можете попробовать их решить.