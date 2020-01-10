Донецкая чиновница, купившая металлолом под видом очистных сооружений, попала под амнистию

Потратив почти 9 000 000 бюджетных гривен на неподходящее оборудование, она продолжает работать.

На днях Артемовский горрайонный суд поставил точку в деле Надежды Трофимовой – замначальника управления развития городского хозяйства и капитального строительства Бахмутского городского совета.

Согласно материалам дела, Трофимова приняла оборудование, не подлежащее монтажу и не имеющее технической документации, а также не подходящее по проекту, в качестве составляющих для монтажа очистных сооружений. На эти цели из бюджета было выделено 8,93 млн грн.

В качестве оправдания, Трофимова заявила, что была сильно занята на работе, и лично не видела поставляемых подрядчиком материалов. Поэтому и допустила служебную халатность.

Суд пригвоорил чиновницу к четырем годам тюрьмы с запретом занятия соответстувующих должностей сроком на 3 года и к штрафу в размере 12750 гривен. Однако Трофимова при оглашении приговора попала под Закон Украины «Об амнистии», и полностью освобождена от наказания.

Сейчас она продолжает работать в управлении развития городского хозяйства и капитального строительства.

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