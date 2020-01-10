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Главная » Мир » Религия
22:15 10 Января 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Верховный суд Бразилии разрешил комедию об Иисусе-гее

Пародийное шоу «Первое искушение Христа» было снято специально к Рождеству. Сцена, в которой Иисус приводит домой бойфренда, вызвала гнев у многих католиков в Бразилии.

Верховный суд Бразилии отменил решение судьи из Рио-де-Жанейро, который потребовал от стримингового ТВ-сервиса Netflix удалить комедию «Первое искушение Христа», сообщает BBC.

Председатель Верховного суда Бразилии Диаш Тоффоли обосновал вердикт суда необходимостью соблюдать основы демократии.

«Не стоит считать, что юмор может ослабить ценности христианского вероучения – они существуют уже более двух тысяч лет, и эту веру разделяет большинство бразильцев», – заявил он.

Городской судья Бенедикту Абикаир, вынесший решение о запрете, заявлял, что свобода самовыражения не является абсолютной. По его мнению, «демонстрация этого произведения нанесет больше невосполнимого ущерба, чем его запрет».

Авторы фильма – бразильская творческая группа Porta dos Fundos, которая специализируется на комедийных фильмах. У группы есть несколько международных наград, в том числе премии «Эмми».

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Тэги: Бразилия, Иисус Христос, гей

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