Иран признал, что сбил украинский «Боинг» ракетой
Приняв пассажирский самолет за воздушную угрозу.
Несмотря на массу предположений и заявлений, иранская сторона все же официально признала, что сбила ракетой «земля-воздух» борт PS752 «Международных авиалиний Украины» (МАУ) сообщением «Тегеран -Киев».
Теперь, как это уже официально известно, иранские военные ранним утром 8-го января приняли украинский самолет за американский военный борт, и выпустили по нему ракету, полностью уничтоживший «Боинг». На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, никто не выжил.
Сюжет «об ужасной ошибке» показало государственное телевидение Ирана. Вину признали как духовные лидеры, так и правительство мусульманской страны.
Теперь ,как ожидается, включатся сугубо дипломатические рычаги переговоров всех стран, граждане которых погибли на иранской земле. Официальный Тегеран, вероятно, выплатит крупную компенсацию за содеянное.
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Об этом сообщили в Офисе Президента Украины.
Все находившиеся на борту погибли.