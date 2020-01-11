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Главная » Мир » Происшествия
10:58 11 Января 2020 Просмотров 315   КомментариевКомментарии

Иран признал, что сбил украинский «Боинг» ракетой

Приняв пассажирский самолет за воздушную угрозу.

Несмотря на массу предположений и заявлений, иранская сторона все же официально признала, что сбила ракетой «земля-воздух» борт PS752 «Международных авиалиний Украины» (МАУ) сообщением «Тегеран -Киев».

Теперь, как это уже официально известно, иранские военные ранним утром 8-го января приняли украинский самолет за американский военный борт, и выпустили по нему ракету, полностью уничтоживший «Боинг».  На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, никто не выжил.

Сюжет «об ужасной ошибке» показало государственное телевидение Ирана. Вину признали как духовные лидеры, так и правительство мусульманской страны.

Теперь ,как ожидается, включатся сугубо дипломатические рычаги переговоров всех стран, граждане которых погибли на иранской земле. Официальный Тегеран, вероятно, выплатит крупную компенсацию за содеянное.

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Тэги: Иран, самолет, ракета, мау, трагедия, Боинг, официально, борт

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