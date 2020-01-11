НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Загрузка...

Главная » Мир » Происшествия
13:18 11 Января 2020 Просмотров 654   КомментариевКомментарии

Военные корабли России и США едва не столкнулись в Аравийском море

В ВМС США заявили, что в четверг, 9 января, российский военный корабль «агрессивно приблизился» к американскому эсминцу в Аравийском море.

Как сообщает BBC, USS Farragut дал пять предупреждающих сигналов, прежде чем российский военный корабль изменил курс, избегая столкновения.

Министерство обороны России в свою очередь заявило, что именно ВМС США «грубо нарушают международные правила».

«Экипаж российского военного корабля действовал профессионально, выполняя маневр, предотвращающий столкновение с кораблем-нарушителем», – говорится в сообщении министерства.

Источник:
Тэги: Россия, США, военные корабли

Новости по теме

США готовятся к кибервойне с Россией

Киберкомандование Вооруженных сил США разрабатывает тактику ведения информационной войны, которая может быть развернута и против России.

Россия придумала ответ на новые санкции США

В российском МИД назвали варианты ответа на американские санкции против газопровода «Северный поток — 2».

Администрация Трампа выступила против новых санкций в отношении России

Чиновник Госдепа США направил председателю Сената 22-страничное письмо, в котором содержался широкий аргумент против нового законопроекта о санкциях

blog comments powered by Disqus
Новости | Игровые автоматы
Новости | Игровые автоматы