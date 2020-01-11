Военные корабли России и США едва не столкнулись в Аравийском море
В ВМС США заявили, что в четверг, 9 января, российский военный корабль «агрессивно приблизился» к американскому эсминцу в Аравийском море.
Как сообщает BBC, USS Farragut дал пять предупреждающих сигналов, прежде чем российский военный корабль изменил курс, избегая столкновения.
Министерство обороны России в свою очередь заявило, что именно ВМС США «грубо нарушают международные правила».
«Экипаж российского военного корабля действовал профессионально, выполняя маневр, предотвращающий столкновение с кораблем-нарушителем», – говорится в сообщении министерства.
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