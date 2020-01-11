Американка спасла по интеренету жизнь британскому подростку
17-летний Эйдан Джексон общался с подругой-геймеркой через интернет, когда внезапно у него случился эпилептический припадок.
Это случилось 2 января. Эйдан в это время находился у себя дома, в британском Уиднесе. А девушка, с которой он общался, 20-летняя Диа Латора – в американском Техасе, сообщает BBC.
Увидев, что у ее приятеля начались судороги, она позвонила через интернет в британскую полицию.
Родители парня узнали, что с сыном что-то не так, только когда у их дверей появилась полиция и «скорая помощь».
«Мы дома смотрели телевизор, а Эйдан был наверху в своей комнате. Потом мы увидели две полицейские машины на улице с мигалками, – рассказывает 48-летняя мать Эйдана. – Поначалу мы решили, что это не к нам. Но они подошли к нашим входным дверям. Мы им сказали, что никому не звонили, а они сказали, что звонок поступил из Америки».
Родители подростка очень благодарны девушке, которая помогла спасти их сына.
Новости по теме
Соответствующей договоренности достигли глава британского правительства Борис Джонсон и президент США Дональд Трамп, передает The Sun.
Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон поддержит Великобританию в случае выхода из ЕС без соглашения.
Олег Сенцов требует освободить всех удерживаемых Россией украинских политзаключенных. 21 августа исполнилось 100 дней с начала его голодовки.