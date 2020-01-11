Американка спасла по интеренету жизнь британскому подростку

17-летний Эйдан Джексон общался с подругой-геймеркой через интернет, когда внезапно у него случился эпилептический припадок.

Это случилось 2 января. Эйдан в это время находился у себя дома, в британском Уиднесе. А девушка, с которой он общался, 20-летняя Диа Латора – в американском Техасе, сообщает BBC.

Увидев, что у ее приятеля начались судороги, она позвонила через интернет в британскую полицию.

Родители парня узнали, что с сыном что-то не так, только когда у их дверей появилась полиция и «скорая помощь».

«Мы дома смотрели телевизор, а Эйдан был наверху в своей комнате. Потом мы увидели две полицейские машины на улице с мигалками, – рассказывает 48-летняя мать Эйдана. – Поначалу мы решили, что это не к нам. Но они подошли к нашим входным дверям. Мы им сказали, что никому не звонили, а они сказали, что звонок поступил из Америки».

Родители подростка очень благодарны девушке, которая помогла спасти их сына.

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