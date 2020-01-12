Жительница штата Айова воспитала более 600 детей

Линда Херринг из округа Джонсон, штат Айова, всегда хотела большую семью. Но она никогда не думала, что она будет воспитывать столько детей!

Сейчас ей 75 лет. 50 из них она посвятила воспитанию детей.

Ее хорошо знают в округе – она никогда не отказывалась брать детей, нуждающихся в опеке и крыше над головой – не зависимо от их возраста, пола, расы или проблем со здоровьем, сообщает CNN.

У нее восемь своих детей, трое из них были усыновлены ею и ее мужем Бобом.

Когда ее спрашивают, что ее вдохновило на такой поступок, она отвечает: любовь.

«Я любила всех их так, как будто это были мои собственные дети», – говорит Линда Херрин.

В октябре 2019 года из-за проблем со здоровьем Линда Херринг решила прекратить свою деятельность.

На этой неделе, в четверг, она была удостоена почестей от Совета наблюдателей округа Джонсон.

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