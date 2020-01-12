НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Загрузка...

Главная » Украина » Экономика
15:35 12 Января 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Украине прогнозируют рост инфляции

Аналитики Goldman Sachs прогнозируют снижение учетной ставки Нацбанка Украины до 9,5% на конец 2020 года.

Эксперты инвестиционного банка Goldman Sachs прогнозирует повышение уровня инфляции в Украине с 4,1% в 2019 году до 5% в 2020-м.

«Базовый темп инфляции будет оставаться умеренным. Мы ожидаем, что инфляция в годовом исчислении останется в пределах целевого диапазона на 5% ± 1 п.п. к концу года», – говорится в сообщении.

Отмечается, что этот прогноз основан на предположении о стабильном снижении курса гривни.

При этом аналитики Goldman Sachs прогнозируют дальнейшее снижение учетной ставки Нацбанка Украины на заседании комитета по монетарной политике 30 января с нынешних 13,5% годовых до 12,5% или ниже.

Базовый сценарий предусматривает снижение учетной ставки на 4 п.п. – до 9,5% годовых на конец 2020 года.

Источник:
Тэги: Нацбанк, прогноз, инфляция, аналитика, goldman sachs

Новости по теме

«Доллар по 40 покажется нам сказкой», – нардеп дал тревожный прогноз на случай реальной войны в Персидском заливе

Прогноз по нынешней финансовой ситуации от парламентария, который попал в Раду под брендом «Слуги народа».

Прогноз инфляции в Украине до 2022 года

В министерстве экономического развития ожидают постепенное снижение индекса потребительских цен.

Нацбанк готовится к доллару по 37 грн и инфляции в 16%

Обменный курс к концу года достигнет 37 грн./$, инфляция взлетит до 15,8%, а ВВП уйдет в «минус» 4,1%.

blog comments powered by Disqus
Новости | Игровые автоматы
Ливийская армия объявила о прекращении огня

15:40  Мир

Вашингтон будет изолировать Иран дипломатическими и экономическими методами

15:38  Мир

Украине прогнозируют рост инфляции

15:35  Украина

В ООН 7 стран лишились права голоса из-за неуплаты членского взноса

15:34  Мир

Задержаны исполнители убийства Амины Окуевои

15:31  Украина

В США полиция поймала подростков, показавших порно на автотрассе

15:13  Мир

Жительница штата Айова воспитала более 600 детей

14:43  Мир

Немецкая официантка выиграла в лотерею 170 млн евро, но это не изменило ее жизнь

14:10  Мир

Главного тренера «Малаги» уволили из-за видео ее полового органа

13:36  Мир

В Британии судили женщину, которая притворялась мальчиком и насиловала девочек

13:25  Мир

С одобрения Лукашенко расстреляют двух братьев

11:28  Мир

Гороскоп на 12 января для всех знаков зодиака

00:02  Мир

45-летний водитель-дальнобойщик арестован за угрозы взорвать винницкую полицию

18:45  Украина

Командующий ВВС Ирана: «Я хотел умереть, когда узнал»

16:06  Мир

В Австралии футболиста американского клуба съели акулы

14:41  Мир

Из-за лесных пожаров австралийцы требуют отставки премьер-министра

14:19  Мир

В Лондоне мигрантка из Литвы заставила мужа драться на дуэли с ее любовником

13:58  Мир

Новости | Игровые автоматы