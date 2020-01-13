Власть готовится отменить список лиц, которые создают угрозу нацбезопасности

Представители украинской общественности выступили с обращением «относительно недопустимости нивелирования Перечня лиц, которые создают угрозу национальной безопасности»

Соответствующее обращение обнародовано на странице Гражданского движения «Відсіч» в Facebook, сообщает Vlasti.net.

В обращении, которое имеет в своем распоряжении “Новинарня“, говорится, что Верховная Рада готовится сократить или вообще отменить список «забаненных» до въезда в Украину иностранцев путем принятия законопроекту «О медиа».

Обращение появилось на фоне того, что в последнее время участились случаи допуска на территорию Украины лиц, которые незаконно посещали оккупированный Крым и ОРДЛО, выступали с заявлениями в поддержку путинского режима, оккупации, аннексии Крыма и т. д.

В частности, в своем обращении представители общественности напоминают, что 28 декабря 2019 г. в Верховной Раде зарегистрирован законопроект «О медиа» (регистрационный № 2693), который предусматривает масштабные изменения законодательной базы, регулирующей сферу медиа: «Ряд норм законопроекта, которые отменяют действующий Перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности, и вводят взамен Перечень лиц, создающих угрозу национальному медиапространству Украины, вызывают наше категорическое несогласие.

Так, в соответствии с проектом «О медиа» новый перечень будет формировать Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания – по собственной инициативе или на основании обращений СНБО и СБУ. Однако действующий Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, касается не только сферы медиа, но и сферы кинематографии и сферы культурных мероприятий. Поэтому, по нашему мнению, является вполне логичным, что, по действующему законодательству, его составляет центральный орган исполнительной власти, который обеспечивает формирование государственной политики в сферах культуры и искусств, на основании обращений СНБО, СБУ, НРУ по вопросам телевидения и радиовещания», – говорится в обращении.

Как отмечается, законопроект «О медиа» предусматривает введение жестких критериев, которые значительно затруднят или вообще сделают невозможным наполнение нового перечня.

Так, в новый перечень предлагается включать только лиц, в отношении которых

а) открыто уголовное производство относительно совершения ими преступлений против основ национальной безопасности, преступлений против мира, человечества и международного правопорядка;

б) применены персональные санкции;

в) установлены факты систематического умышленного распространения информации, запрещенной к распространению некоторыми законами Украины.

«Однако в отношении многих фигурантов действующего перечня не возбуждены уголовные производства, не введены санкции, а доказать систематичность, а главное умышленность распространения ими незаконной информации практически невозможно», – отмечают активисты.

В обращении также отмечают, что не каждоя антиукраинское или пропутинское заявление нарушает украинское законодательство.

«Это означает, что большинство фигурантов действующего перечня, которые делали позорные антиукраинские заявления и горячо поддерживают Путина, но «несистематически» и «неумышленно», в новый перечень не попадут и снова вернутся на украинские экраны», – говорится в публикации.

Кроме того, законопроект «О медиа» предусматривает включение в перечень лишь на определенный ограниченный срок.

«Такое ограничение является совершенно нецелесообразным – ведь антиукраинская позиция некоторых деятелей и поддержка ими политики Путина не имеют срока давности. Присутствие таких лиц в украинском информационно-культурном пространстве в любое время одинаково вредно», – считают авторы обращения.

Отмечается, что действующий перечень играет важную роль в ограничении гастролей его фигурантов в Украине.

«Но, отменяя этот перечень, законопроект «О медиа» не предусматривает изменения названия перечня в законе «О гастрольных мероприятиях в Украине». Если указанный закон будет ссылаться на перечень, который потеряет силу, то не только фигуранты старого, но и фигуранты нового перечня смогут беспрепятственно гастролировать в Украине», – говорится в обращении.

Подписанты обращения призвали Верховную Раду Украины, в частности Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики, не допустить отмены, нивелирования или ограничения действующего Перечня лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.

«Все нормы украинского законодательства относительно Перечня лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, должны быть сохранены. В случае переименования перечня соответствующие изменения должны быть внесены во все законодательные акты, в которых фигурирует перечень», – говорится в заявлении.

«Российская агрессия и оккупация украинских территорий продолжаются. Интенсивность российского пропагандивного давления на Украину ничуть не уменьшается. И поэтому нет никаких оснований ослаблять законодательную базу и лишать украинское информационно-культурное пространство защиты», – подчеркнули подписанты.

Обращение подписали

Екатерина Чепура, гражданское движение «Відсіч»;

Тарас Шамайда, координатор движения «Пространство свободы»;

Сергей Оснач, общественный деятель, эксперт Комиссии по вопросам распространения и демонстрации фильмов при Госкино;

Мария Гурская, медиаэксперт, журналист, эксперт Комиссии по вопросам распространения и демонстрации фильмов при Госкино;

Сергей Стуканов, медиааналитик, журналист, эксперт Комиссии по вопросам распространения и демонстрации фильмов при Госкино;

Ярослав Пидгора-Гвяздовский, журналист, кинокритик, эксперт Комиссии по вопросам распространения и демонстрации фильмов при Госкино и Украинского культурного фонда;

Святослав Литинский, председатель ОО «Незалежні»;

Виктор Литовченко, медиаэксперт, журналист, эксперт Комиссии по вопросам распространения и демонстрации фильмов при Госкино;

Евгений Репетько, общественный деятель, эксперт Комиссии по вопросам распространения и демонстрации фильмов при Госкино;

Леонид Овчаренко, сокоординатор инициативы «Бойкот российской попсы»;

Анжелика Рудницкая, певица, телеведущая, общественный деятель;

Ахтем Сеитаблаев, кинорежиссер, эксперт Комиссии по вопросам распространения и демонстрации фильмов при Госкино;

Юрий Шевчук, языковед, журналист, профессор Колумбийского университета (Нью-Йорк), основатель и директор Украинского киноклуба при Колумбийском университете;

Тарас Марусик, общественный деятель, эксперт по вопросам языковой политики, заместитель председателя творческого объединения переводчиков киевской организации Национального союза писателей Украины;

Владимир Тихий, кинорежиссер, председатель ОО «Вавилон-13″;

Валерий Шалыга, режиссер, эксперт Комиссии по вопросам распространения и демонстрации фильмов при Госкино;

Тарас Писаржевский, инициатива «Бойкот российского телерадиопродукта»;

Роман Кульчинский, главный редактор Texty.org.ua;

Наталья Соколенко, журналистка;

Дмитрий Лиховий, журналист, главный редактор «Новинарня».